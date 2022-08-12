***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiPlazaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTapu kaydı İnkilap Mah 874 ada 183 parsel, 53.644 metre kareAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.06.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetToplam Alım Bedeli1.300.000.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%18,28Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,10Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%20,13İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım Koşullarıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.08.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKarşı TarafAKASYA YAPI SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikte İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrımenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23.06.2022 - 1063968 / 23.06.2022 - 1063961Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıMülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş / Denge Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.540.000.000 TL/ 1.570.000.000TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun kararı ile İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi lokasyonunda yer alan ve hali hazırda Bankamız Genel Müdürlük Hizmet Binaları olarak kullanılan, AKASYA YAPI SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı A-1 Blok (43 adet bağımsız bölüm) ve AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı A-2 Blok'da (25 adet bağımsız bölüm) yer alan taşınmazların toplam 1.300.000.000 TL(bir milyar üç yüz milyon türk lirası) + KDV bedel üzerinden satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmış olup söz konusu taşınmazlar Bankamız tarafından, 12.08.2022 tarihinde tapu devirleri gerçekleştirilerek satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055183BIST