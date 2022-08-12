***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.08.2022 18:40
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Plaza
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tapu kaydı İnkilap Mah 874 ada 183 parsel, 53.644 metre kare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.06.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Toplam Alım Bedeli
1.300.000.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%18,28
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,10
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%20,13
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
-
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.08.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
-
Karşı Taraf
AKASYA YAPI SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikte İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrımenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23.06.2022 - 1063968 / 23.06.2022 - 1063961
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş / Denge Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.540.000.000 TL/ 1.570.000.000TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun kararı ile İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi lokasyonunda yer alan ve hali hazırda Bankamız Genel Müdürlük Hizmet Binaları olarak kullanılan, AKASYA YAPI SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı A-1 Blok (43 adet bağımsız bölüm) ve AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı A-2 Blok'da (25 adet bağımsız bölüm) yer alan taşınmazların toplam 1.300.000.000 TL(bir milyar üç yüz milyon türk lirası) + KDV bedel üzerinden satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmış olup söz konusu taşınmazlar Bankamız tarafından, 12.08.2022 tarihinde tapu devirleri gerçekleştirilerek satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055183
BIST