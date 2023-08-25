***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
25.08.2023 09:05
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
14.08.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
18.08.2023
Davanın Konusu
02.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının ve ilgili toplantıda alınan (8), (9), (11) ve (13) sayılı kararların iptali istemi.
Karşı Taraf(lar)
Ali BALIKÇI
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya Numarası: 2023/592)
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya Numarası: 2023/592)
Davanın Duruşma Tarihi
20.12.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Bankamızın 02.08.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan (8), (9), (11) ve (13) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Ali BALIKÇI tarafından Bankamız aleyhine İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/592 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 18.08.2023 tarihinde öğrenilmiştir. Bankamız gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189490
BIST