***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi14.08.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi18.08.2023Davanın Konusu02.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının ve ilgili toplantıda alınan (8), (9), (11) ve (13) sayılı kararların iptali istemi.Karşı Taraf(lar)Ali BALIKÇIDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya Numarası: 2023/592)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya Numarası: 2023/592)Davanın Duruşma Tarihi20.12.2023Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBankamızın 02.08.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan (8), (9), (11) ve (13) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Ali BALIKÇI tarafından Bankamız aleyhine İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/592 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 18.08.2023 tarihinde öğrenilmiştir. Bankamız gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189490BIST