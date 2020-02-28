***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Karar tarihi 27 Şubat 2020 olarak düzeltilmiştir.Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarihli kararı ile Bağlı Ortaklığımız VakıfBank International AG sermayesinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın (ESV) sahibi olduğu %10 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin olarak Bankamızca ESV'ye teklifte bulunulmasına ve ilgili sandık tarafından uygun görülmesi halinde payların Bankamızca satın alınmasına" karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822986BIST