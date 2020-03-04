***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak yurtiçinde ihraç edilecek Bankamız borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki tedavül limitinin 17.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824267BIST