***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 17:56
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak yurtiçinde ihraç edilecek Bankamız borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki tedavül limitinin 17.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824267
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0564
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05319,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,96
|Açılış
|: 319,91
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7630
|7,8019
|% -0,37
|
|Frank
|6,3306
|6,3687
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6150
|1,6231
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,10
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,58
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
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Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de