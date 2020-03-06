***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.03.2020 tarihli açıklamamızİlgi tarihli açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak yurtiçinde ihraç edilecek Bankamız borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki tedavül limitinin 17.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Bu çerçevede Bankamızın Kurum nezdindeki yurtiçi tedavül limitinin arttırılabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824953BIST