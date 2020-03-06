***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 17:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.03.2020 tarihli açıklamamız
İlgi tarihli açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak yurtiçinde ihraç edilecek Bankamız borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki tedavül limitinin 17.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Bu çerçevede Bankamızın Kurum nezdindeki yurtiçi tedavül limitinin arttırılabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824953
BIST
18:05109.601
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
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|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
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|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
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|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
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|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
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|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
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|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
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|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
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|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
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|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
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|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
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|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
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|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
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|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9193
|7,9590
|% 0,23
|
|Frank
|6,4885
|6,5275
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6222
|1,6304
|% -0,13
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-8,54
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|Altın Gr.
|327
|327
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
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|Çeyrek
|526
|538
|6,66
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|Gümüş.Ons
|17,15
|17,19
|-0,28
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,06
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|B. Petrol
|46,16
|46,16
|-3,83
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