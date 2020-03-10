***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 18:49
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2020 tarihli kararı ile 2019 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 3
.194.068,90.-
TL olduğu hususunun yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826470
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0653
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05326,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -5,27
|Açılış
|: 326,55
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9406
|7,9805
|% -1,18
|
|Frank
|6,5651
|6,6046
|% -0,70
|
|Riyal
|1,6331
|1,6413
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,24
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|2,12
|