***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2020 tarihli kararı ile 2019 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 3.194.068,90.-TL olduğu hususunun yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826470BIST