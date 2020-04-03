***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3 Nisan 2020 tarihinde, dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılmak üzere, ICBC Türkiye'den 325 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi temin edilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834586BIST