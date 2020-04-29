***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon ABD Doları karşılığı 312 milyon ABD Doları ve 589,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,25 ve Euro kısmı için Euribor + %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NDB Capital Limited koordinatör, Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841118BIST