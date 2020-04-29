***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 16:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon ABD Doları karşılığı 312 milyon ABD Doları ve 589,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,25 ve Euro kısmı için Euribor + %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NDB Capital Limited koordinatör, Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841118
BIST
16:19101.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.004,72
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.736
En Düşük
100.579
16:196,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:197,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:19382,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,66
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|2.640.021
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.009.391
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.581.833
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.663.431
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.201.451
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|MPARK
|15,16
|370.420.639
|% -6,99
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,55
|10.869.246
|% -5,87
|
|MGROS
|30,56
|1.053.749.701
|% 5,38
|
|GARAN
|8,43
|525.236.263
|% 1,44
|
|THYAO
|10,62
|496.787.073
|% -0,28
|
|SOKM
|11,76
|492.199.866
|% -2,81
|
|ASELS
|27,50
|376.367.402
|% 0,51
|
|ODAS
|1,78
|256.763.239
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|150.911.895
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|126.117.177
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.009.391
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|306.950.767
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6581
|8,7015
|% 0,05
|
|Frank
|7,1532
|7,1963
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-5,22
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,00
|
|Tam
|2.516
|2.571
|-6,10
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-3,00
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,17
|24,17
|1,43
|
Seans Raporu
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16:29VERTU
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16:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MGROS, GARAN, SOKM
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16:25XU100
Endeks 101, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 283.00 milyon TL de