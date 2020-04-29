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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2020 16:03
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***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon ABD Doları karşılığı 312 milyon ABD Doları ve 589,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli  kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,25 ve Euro kısmı için  Euribor + %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NDB Capital Limited koordinatör, Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841118


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ADESE 1,54 133.009.391 % 10,00  
MERKO 1,43 41.581.833 % 10,00  
KFEIN 18,04 138.663.431 % 10,00  
AVOD 2,75 138.201.451 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6581 8,7015 % 0,05  
Frank 7,1532 7,1963 % 0,22  
Riyal 1,8529 1,8622 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 -5,22  
Altın Gr. 383 383 -1,09  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -6,00  
Tam 2.516 2.571 -6,10  
Yarım 1.226 1.257 -3,00  
Çeyrek 615 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,25 15,29 0,12  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,01  
B. Petrol 24,17 24,17 1,43  
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