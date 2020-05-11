***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.• Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000.000 TL (Yedimilyar Türk Lirası) toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması,• Nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul" veya "Borsa") nezdinde işlem gören nitelikte olması,• İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılması, bu amaçla SPK ve BDDK başvurularının yapılması,• İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi,• Tahsisli sermaye artırım işlemleri kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapılması,• Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulması ve Borsa onayını takiben Borsa Istanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,• BDDK ve SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında tediyelerde bulunulabilmesi,• SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporun onaylanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması,• Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yapılması, bildirim, yazışma ve benzeri bilgi ve belge tanzimi, imzası, ilgili kurumlar tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifası, Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemler de dahil olacak şekilde diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve nihai pay satış fiyatının Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde tespiti, ile bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844257BIST