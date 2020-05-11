***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 21:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu işlemin onaylanması için 11 Mayıs 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844259
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6424
18:05386,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,91
|Açılış
|: 386,05
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7034
|8,7470
|% -0,69
|
|Frank
|7,2479
|7,2916
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8786
|1,8881
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,91
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-31,00
|
|Tam
|2.557
|2.604
|-31,80
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,50
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|-0,88
|