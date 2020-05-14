***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 19:36
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde tahsisli olarak artırılmasına ve tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarihli ve 2020/31 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde nihai pay satış fiyatı, nominal değerden az olmamak koşuluyla, Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845126
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9333
18:057,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0424
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4843
18:05386,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 386,81
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4488
|8,4912
|% -0,72
|
|Frank
|7,1018
|7,1446
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8431
|1,8524
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|14,81
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.533
|14,40
|
|Tam
|2.561
|2.599
|14,80
|
|Yarım
|1.250
|1.270
|7,20
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,78
|15,83
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,04
|
|B. Petrol
|30,82
|30,82
|1,63
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KATMR
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 229, 486 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, AKBNK, EREGL
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -841, 73 kaybederek (% -0.90 ) 92, 507
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, MEGAP, UZERB, EMNIS, EGCYO, MZHLD, MEGAP, UMPAS, LOGO, KERVT