***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2020 16:25
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) Bankamızın bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunu onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845725
BIST
16:16101.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 1.830,51
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
16:166,8786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
16:167,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
16:16385,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,92
|Açılış
|: 385,04
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.651.313
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.280.716
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.402.795
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|768.986.400
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.662.625
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|SASA
|10,55
|1.010.240.440
|% 4,04
|
|ALKIM
|12,78
|768.986.400
|% -10,00
|
|THYAO
|10,85
|695.051.170
|% 2,55
|
|GARAN
|7,80
|651.165.108
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,14
|528.965.569
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,31
|194.870.404
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,14
|528.965.569
|% 6,15
|
|CEMAS
|1,10
|134.307.182
|% 3,77
|
|KARSN
|1,78
|189.046.744
|% 3,49
|
|SASA
|10,55
|1.010.240.440
|% 4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3258
|8,3676
|% -0,06
|
|Frank
|7,0428
|7,0852
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|6,58
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.519
|0,40
|
|Tam
|2.546
|2.585
|0,40
|
|Yarım
|1.243
|1.264
|0,20
|
|Çeyrek
|621
|632
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,05
|
|B. Petrol
|34,77
|34,77
|2,27
|
Seans Raporu
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-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1732, 75 artarak (% 1.86 ) 94, 743
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, AYES, SERVE, TKURU, ECZYT, DIRIT
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZTAR, EMNIS, EGCYO, UZERB, TACTR, EGCEY, EKIZ, YONGA, ARTI, ALYAG
-
16:28
TGSAS, YKGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:28
ATAGY, CMBTN, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında