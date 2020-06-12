***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği Sn. Abdulkadir Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Sn. Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Sn. Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851089BIST