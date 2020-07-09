***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 13:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli kararı ile Sn. Arif Çokçetin Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858191
BIST
13:15118.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 269,83
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
13:156,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
13:157,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
13:15400,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,57
|Açılış
|: 400,48
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.718.191
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|33.386.825
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.709.280
|% 9,99
|
|TRKCM
|4,74
|847.877.674
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.314.264
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|9.892.235
|% -10,00
|
|KPHOL
|3,28
|34.219
|% -9,89
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|EMNIS
|3,48
|39.613
|% -9,61
|
|PEKGY
|9,66
|66.746.271
|% -9,55
|
|SISE
|6,78
|2.052.221.875
|% 6,44
|
|THYAO
|11,78
|1.278.477.664
|% 4,16
|
|TRKCM
|4,74
|847.877.674
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,27
|824.466.553
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|617.390.083
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,27
|824.466.553
|% -0,44
|
|SISE
|6,78
|2.052.221.875
|% 6,44
|
|KRDMD
|3,26
|617.390.083
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,74
|847.877.674
|% 9,98
|
|PETKM
|4,35
|592.035.370
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6600
|8,7034
|% 0,43
|
|Frank
|7,2895
|7,3335
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,28
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.620
|14,70
|
|Tam
|2.676
|2.688
|15,00
|
|Yarım
|1.300
|1.315
|7,30
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,99
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|0,02
|