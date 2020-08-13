***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 18:32
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2020 tarihli kararı ile Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüseyin Uğur BİLGİN'in emekliye ayrılmasına ve Bankamız Destek Hizmetleri Başkanı Sn. Kadir KARATAŞ'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir. Sn. KARATAŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868764
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
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1.126
En Düşük
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18:057,3399
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
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|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3309
|7,3399
|% 0,09
|
|Euro
|8,6579
|8,6823
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5673
|9,6153
|% 0,42
|
|Frank
|8,0304
|8,0788
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9503
|1,9601
|% 0,04
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.954
|1.955
|38,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|1,80
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,38
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|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,48
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