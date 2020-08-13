***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2020 tarihli kararı ile Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüseyin Uğur BİLGİN'in emekliye ayrılmasına ve Bankamız Destek Hizmetleri Başkanı Sn. Kadir KARATAŞ'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir. Sn. KARATAŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868764BIST