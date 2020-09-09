***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasıİlgide kayıtlı açıklamamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 7 yıl geri ödemesiz toplam 23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi'nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Söz konusu projenin kredi anlaşması Dünya Bankası ile VakıfBank arasında 09.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874258BIST