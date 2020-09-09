***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 17:59
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.09.2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 7 yıl geri ödemesiz toplam 23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi'nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Söz konusu projenin kredi anlaşması Dünya Bankası ile VakıfBank arasında 09.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874258
BIST
17:491.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.099
En Düşük
1.087
17:497,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,4983
En Düşük
7,4760
17:498,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,8550
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,8643
En Düşük
8,7995
17:49469,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,34
|Açılış
|: 469,17
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|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ALCAR
|93,50
|40.177.898
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|41.995.137
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.002.454
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.974.848
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.580.577
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.886.166
|% -9,66
|
|TDGYO
|6,51
|35.565.600
|% -9,21
|
|PETKM
|4,48
|2.797.069.445
|% 9,27
|
|TUPRS
|83,65
|1.318.186.291
|% 5,55
|
|ZOREN
|2,89
|879.629.008
|% 9,89
|
|AFYON
|4,20
|759.902.196
|% 4,48
|
|ODAS
|2,61
|750.167.951
|% 4,40
|
|PETKM
|4,48
|2.797.069.445
|% 9,27
|
|ZOREN
|2,89
|879.629.008
|% 9,89
|
|ODAS
|2,61
|750.167.951
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,80
|424.847.343
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|402.642.126
|% 9,57
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4827
|7,4861
|% 0,05
|
|Euro
|8,8375
|8,8461
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7044
|9,7531
|% 0,19
|
|Frank
|8,1652
|8,2144
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,07
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|0,29
|
Seans Raporu
17:49
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında