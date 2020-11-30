***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2013 - 17.04.2015 - 13.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamızb) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamızc) 13.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.İlgi "c" de kayıtlı açıklamamız ile SPK'dan 5 milyar ABD Doları tutarına kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesine onay alındığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890512BIST