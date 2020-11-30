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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2020 12:58



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2013 - 17.04.2015 - 13.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İlgi:         a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
                b) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
c) 13.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
İlgi "c" de kayıtlı açıklamamız ile SPK'dan 5 milyar ABD Doları tutarına kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesine onay alındığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla  Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890512


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