***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 20:24
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG'nin yetkilendirildiği ve piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda mevduat bankaları arasında bir ilk olan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890864
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1314
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05458,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 11,32
|Açılış
|: 458,34
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,93
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8461
|7,8577
|% 0,41
|
|Euro
|9,4554
|9,4672
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,5118
|10,5645
|% 1,07
|
|Frank
|8,6872
|8,7396
|% 1,29
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|37,74
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,25
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,36
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,49
|