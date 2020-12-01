***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.11.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG'nin yetkilendirildiği ve piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda mevduat bankaları arasında bir ilk olan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890864BIST