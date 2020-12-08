***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile mevduat bankaları arasında bir ilk olan Sürdürülebilir Eurobond işlemine ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 Milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlendiği duyurulmuştu.Bu kapsamda, 750 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 8 Aralık 2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892174BIST