***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 18:32
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile mevduat bankaları arasında bir ilk olan Sürdürülebilir Eurobond işlemine ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 Milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlendiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda, 750 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 8 Aralık 2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892174
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8194
En Düşük
7,8125
18:059,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,4718
En Düşük
9,4592
18:05470,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,96
|Açılış
|: 470,22
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8129
|7,8177
|% -0,02
|
|Euro
|9,4588
|9,4606
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4035
|10,4557
|% -0,14
|
|Frank
|8,7536
|8,8063
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-0,38
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,00
|
|B. Petrol
|48,91
|48,91
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
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17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM