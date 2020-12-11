***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 09:57
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892732
BIST
10:111.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.356
En Düşük
1.349
10:117,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9366
En Düşük
7,8772
10:119,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:11467,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,86
|Açılış
|: 467,70
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,35
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:11
|DITAS
|38,72
|4.148.461
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|17.037.856
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|43.878.921
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,45
|1.315.308
|% -6,13
|
|SISE
|7,19
|346.043.391
|% 0,42
|
|GARAN
|9,50
|183.189.727
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|145.476.099
|% -2,58
|
|ASELS
|17,37
|102.244.473
|% -1,47
|
|PETKM
|4,76
|74.391.246
|% 0,85
|
|SISE
|7,19
|346.043.391
|% 0,42
|
|ODAS
|3,78
|145.476.099
|% -2,58
|
|ALBRK
|1,82
|44.144.272
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,05
|63.434.865
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|183.189.727
|% 0,00
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9207
|7,9288
|% 0,49
|
|Euro
|9,6326
|9,6393
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4991
|10,5518
|% 0,34
|
|Frank
|8,8880
|8,9415
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,17
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
|