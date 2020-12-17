***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında, A ve B sınıfı enerji kimlik sertifikası olan konutların finansmanına yönelik olarak, 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 200 milyon EUR tutarındaki Yeşil Konut Projesi Kredi Sözleşmesi 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893647BIST