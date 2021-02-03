***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 16:05
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18.05.2020 tarihli açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Katar Şubesi için bankacılık lisansı alındığı bildirilmişti. Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine 2 Şubat 2021 tarihi itibarıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907227
BIST
16:321.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:327,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:328,6251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:32424,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,90
|Açılış
|: 424,31
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MERKO
|9,02
|149.105.511
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.082.388
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,51
|2.141.846.725
|% 2,03
|
|GARAN
|9,96
|1.318.069.785
|% 2,79
|
|KOZAL
|123,00
|1.080.698.337
|% 1,40
|
|ODAS
|4,14
|911.257.511
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|776.916.233
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,51
|2.141.846.725
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|555.930.641
|% 0,54
|
|ODAS
|4,14
|911.257.511
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,65
|530.662.723
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,08
|776.916.233
|% -3,32
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1736
|7,1770
|% -0,35
|
|Euro
|8,6217
|8,6277
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,7500
|9,7989
|% -0,60
|
|Frank
|7,9462
|7,9941
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9060
|1,9156
|% -0,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,09
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.872
|4,38
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|2,12
|
|Çeyrek
|678
|695
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,09
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 22, 339.00 milyon TL de
-
16:39DGGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 192 adet işlem
-
16:37ISKPL
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 544 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.56 ) 1, 333
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, PEGYO, DNISI, MERKO, ISKPL, IDEAS, DAGHL, PENGD, AGYO, AYEN