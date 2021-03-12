***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.03.2021 tarihli açıklamamız03.03.2021 tarihinde görüşmelere başlandığı bildirilmiş olan Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında 01.05.2021 – 30.04.2023 tarihlerini kapsayacak 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 12.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917962BIST