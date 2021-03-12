***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 17:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.03.2021 tarihli açıklamamız
03.03.2021 tarihinde görüşmelere başlandığı bildirilmiş olan Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında 01.05.2021 – 30.04.2023 tarihlerini kapsayacak 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 12.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917962
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1185
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0962
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05416,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5863
|7,5944
|% 1,59
|
|Euro
|9,0582
|9,0727
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,5092
|10,5619
|% 0,76
|
|Frank
|8,1278
|8,1767
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0174
|2,0276
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-16,38
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,29
|69,29
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVHOL
Yüzde 8.50 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 872 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 15 artarak (% 0.01 ) 1, 363
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
-
17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında