***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 09:30
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Vakıfbank, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, dünyanın birçok bölgesinden 7 farklı muhabir bankanın katılımıyla, 5 ile 7 yıl arasında değişen vadelerde, euro ve dolar cinsinden oluşan işlemlerle toplam 1 milyar 750 milyon ABD doları tutarında yeni ihraç gerçekleştirmiştir. Söz konusu işlem Türk bankacılık sektöründe tek seferde temin edilen en büyük tutarlı menkul kıymetleştirme (seküritizasyon) işlemidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918939
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:057,4711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5051
En Düşük
7,4600
18:058,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0095
En Düşük
8,9483
18:05422,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,58
|Açılış
|: 422,13
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
420,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|10,20
|86.139.823
|% 7,44
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,64
|32.472.438
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,15
|37.407.469
|% 0,00
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,64
|32.472.438
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,15
|37.407.469
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4688
|7,4711
|% -0,32
|
|Euro
|8,9589
|8,9712
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4380
|10,4904
|% 0,04
|
|Frank
|8,0854
|8,1341
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|5,87
|
|Altın Gr.
|422
|422
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|-0,36
|