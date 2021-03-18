***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfbank, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, dünyanın birçok bölgesinden 7 farklı muhabir bankanın katılımıyla, 5 ile 7 yıl arasında değişen vadelerde, euro ve dolar cinsinden oluşan işlemlerle toplam 1 milyar 750 milyon ABD doları tutarında yeni ihraç gerçekleştirmiştir. Söz konusu işlem Türk bankacılık sektöründe tek seferde temin edilen en büyük tutarlı menkul kıymetleştirme (seküritizasyon) işlemidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918939BIST