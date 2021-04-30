***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla toplam 1,1 milyar ABD Doları karşılığı 237,5 milyon ABD Doları ve 691,3 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır.Bankanın aynı zamanda ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 seviyesinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,50 ve Euro kısmı için Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir.Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD ortak koordinatör bankalar ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933144BIST