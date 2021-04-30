***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 11:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla toplam 1,1 milyar ABD Doları karşılığı 237,5 milyon ABD Doları ve 691,3 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır.
Bankanın aynı zamanda ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 seviyesinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,50 ve Euro kısmı için Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir.
Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD ortak koordinatör bankalar ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933144
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05471,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,79
|Açılış
|: 471,25
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2805
|8,2880
|% 1,04
|
|Euro
|9,9589
|9,9868
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4046
|11,4618
|% 0,05
|
|Frank
|9,0340
|9,0884
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2017
|2,2127
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,00
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-1,39
|