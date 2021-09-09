***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 11:58
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İlgi:a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız c) 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. İlgi "c" de kayıtlı açıklamamız ile SPK'dan 5 milyar ABD Doları tutarına kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesine onay alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' ihracı düzenlenmesi için, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. ve Société Générale yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962962
BIST
14:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
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1.457
En Düşük
1.444
14:358,4191
En Yüksek
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|: -0,22%
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|Açılış
|: 8,4000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4530
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8,4597
En Düşük
8,3993
14:359,9716
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YEOTK
|35,42
|54.450.647
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.017.166
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.788.798
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.817.009
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.483.592
|% 9,96
|
|TGSAS
|18,04
|16.045.892
|% -7,20
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|OSTIM
|2,37
|101.294.346
|% -5,95
|
|EUHOL
|3,11
|17.282.123
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|GARAN
|9,62
|943.015.174
|% 0,63
|
|THYAO
|12,55
|372.286.419
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,55
|305.762.516
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,26
|283.667.386
|% -0,95
|
|FROTO
|173,90
|251.893.071
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,55
|305.762.516
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|943.015.174
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,87
|122.461.319
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,37
|101.294.346
|% -5,95
|
|KRDMD
|7,26
|283.667.386
|% -0,95
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4166
|8,4191
|% -0,22
|
|Euro
|9,9680
|9,9716
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,6550
|11,7135
|% 0,11
|
|Frank
|9,1464
|9,2015
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2386
|2,2498
|% -0,18
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,09
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,88
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,29
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|1,27
|