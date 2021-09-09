***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız c) 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. İlgi "c" de kayıtlı açıklamamız ile SPK'dan 5 milyar ABD Doları tutarına kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesine onay alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' ihracı düzenlenmesi için, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. ve Société Générale yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962962BIST