***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 09.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' ihracı düzenlenmesi için, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. ve Société Générale yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 1 Ekim 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,625%, kupon oranı %5,5 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963117BIST