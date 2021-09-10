***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 12:29
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' ihracı düzenlenmesi için, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. ve Société Générale yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 1 Ekim 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,625%, kupon oranı %5,5 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963117
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,95
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.438
18:058,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4719
En Düşük
8,3894
18:0510,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0289
En Düşük
9,9410
18:05487,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 487,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
484,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|35,42
|55.312.097
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.247.476
|% 10,00
|
|ISGSY
|9,04
|188.253.932
|% 9,98
|
|TACTR
|27,78
|2.108.460
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|87.560.880
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,97
|38.643.147
|% -10,00
|
|TGSAS
|17,50
|21.596.817
|% -9,98
|
|MARTI
|1,92
|33.212.014
|% -8,13
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|DZGYO
|2,17
|61.435.814
|% -6,87
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|THYAO
|12,41
|619.304.957
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|EREGL
|17,93
|480.595.056
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,86
|189.892.208
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4618
|% 0,29
|
|Euro
|9,9995
|10,0249
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6814
|11,7400
|% 0,34
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,55
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DZGYO
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17:57XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 9, 753.00 milyon TL de
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17:55ECILC
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 597, 359 adet işlem
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17:52
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -1.06 ) 1, 262