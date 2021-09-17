***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 10.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Sürdürülebilir Eurobond işlemine ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 500 Milyon ABD Doları, itfa tarihi 01 Ekim 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,625%, kupon oranı %5,5 olarak belirlendiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, 500 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 16 Eylül 2021 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964218BIST