***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 10:23
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 10.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Sürdürülebilir Eurobond işlemine ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 500 Milyon ABD Doları, itfa tarihi 01 Ekim 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,625%, kupon oranı %5,5 olarak belirlendiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, 500 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 16 Eylül 2021 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964218
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1347
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6605
En Düşük
8,5060
17:5910,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1295
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1884
En Düşük
10,0237
17:59487,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,22
|Açılış
|: 487,76
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6280
|8,6605
|% 1,58
|
|Euro
|10,1258
|10,1884
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,8457
|11,9051
|% 1,07
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% 1,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|0,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,42
|