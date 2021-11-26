***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfBank, 16 ülkeden 27 bankanın katılımıyla toplam 650 milyon ABD Doları karşılığı 296 milyon ABD Doları ve 313,5 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bankanın ikinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 seviyesinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor + % 2,15 ve Euro kısmı için Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde First Abu Dhabi Bank, The Commercial Bank Qatar ve Emirates NBD ortak koordinatör bankalar, SMBC ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Emirates NBD ise ajan banka olarak görev almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979693BIST