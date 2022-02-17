***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 20:07
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 10.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde tahsisli olarak artırılmasına ve tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli ve 2022/08 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde nihai pay satış fiyatı, nominal değerden az olmamak koşuluyla, Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002570
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -31,44
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5856
En Düşük
13,5776
18:0515,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4624
En Düşük
15,4363
18:05828,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,31
|Açılış
|: 828,82
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5783
|13,5842
|% -0,09
|
|Euro
|15,4497
|15,4660
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,4447
|18,5372
|% 0,10
|
|Frank
|14,6999
|14,7884
|% 0,03
|
|Riyal
|3,6084
|3,6265
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|26,05
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,45
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-1,75
|