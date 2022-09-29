***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14 Şubat 2017 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda 2012 yılında bankamızca Basel II uyumlu sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvil olarak ihraç edilen tahvillerin 227,6 milyon ABD doları tutarındaki kısmının Basel III uyumlu şartlara sahip tahville takas edildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, takas işlemi gerçekleştirilen 227,6 milyon ABD doları tutarında, 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır. Söz konusu tahvil 1 Kasım 2022 tarihinde itfa edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066160BIST