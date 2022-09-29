***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:38
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14 Şubat 2017 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda 2012 yılında bankamızca Basel II uyumlu sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvil olarak ihraç edilen tahvillerin 227,6 milyon ABD doları tutarındaki kısmının Basel III uyumlu şartlara sahip tahville takas edildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, takas işlemi gerçekleştirilen 227,6 milyon ABD doları tutarında, 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır. Söz konusu tahvil 1 Kasım 2022 tarihinde itfa edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066160
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 990,14
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5148
|18,5292
|% 0,13
|
|Euro
|18,1495
|18,1740
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6290
|20,7325
|% 0,59
|
|Frank
|18,7046
|18,8173
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9146
|4,9392
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|1,65
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.647
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.234
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,13
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|-1,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem