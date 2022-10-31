***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022 - 27.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14.10.2022 ve 27.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuş, İhraç Belgesi ve Eki kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca, belirtilen limit kapsamında 1.750.000.000 ve 1.250.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III uyumlu) borçlanma araçlarının satışlarının tamamlandığı duyurulmuştur. Söz konusu borçlanma araçlarının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır. BDDK tarafından ihraç edilen borçlanma aracının nihai hüküm ve şartlarının ve söz konusu borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini haiz olduğuna ilişkin Bankamız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının BDDK'ya ibraz edilmesi kaydıyla, ihraç yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiş olup ilgili belgeler BDDK'ya iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075339BIST