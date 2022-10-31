***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 18:07
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022 - 27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.10.2022 ve 27.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuş, İhraç Belgesi ve Eki kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca, belirtilen limit kapsamında 1.750.000.000 ve 1.250.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III uyumlu) borçlanma araçlarının satışlarının tamamlandığı duyurulmuştur. Söz konusu borçlanma araçlarının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır. BDDK tarafından ihraç edilen borçlanma aracının nihai hüküm ve şartlarının ve söz konusu borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini haiz olduğuna ilişkin Bankamız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının BDDK'ya ibraz edilmesi kaydıyla, ihraç yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiş olup ilgili belgeler BDDK'ya iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075339
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
18:0518,4174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1192
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3752
18:05981,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,55
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|125,40
|5.495.196
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|201.077.600
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.121.864
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.774.509
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|36.759.674
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|66.435.543
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.590.593
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.441.015.463
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.453.868.879
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.333.338
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.571.801.125
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.442.969.082
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.648.823.845
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.571.801.125
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.334.755.238
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.453.868.879
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.081.840
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6123
|% 0,17
|
|Euro
|18,4021
|18,4174
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,3357
|21,4427
|% -0,84
|
|Frank
|18,4937
|18,6051
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,43
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.614
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.223
|3.263
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de