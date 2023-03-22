***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulunun 21 Mart 2023 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu işlemin onaylanması için 22 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili diğer kurumlara gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127142BIST