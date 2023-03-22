***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 18:18
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulunun 21 Mart 2023 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu işlemin onaylanması için 22 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili diğer kurumlara gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127142
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0611
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.192,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0371
|19,0402
|% 0,11
|
|Euro
|20,5472
|20,5541
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,2282
|23,3447
|% 0,21
|
|Frank
|20,5460
|20,6697
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0540
|5,0794
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|5,41
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.063
|8.162
|38,00
|
|Yarım
|3.952
|3.994
|18,00
|
|Çeyrek
|1.976
|1.997
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,87
|0,16
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
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17:58
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