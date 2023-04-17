***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 17:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 17 Nisan 2023 tarihinde 9,48 TL fiyattan 73.865 adet Bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139324
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0672
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.243,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.243,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3831
|19,3876
|% 0,19
|
|Euro
|21,1905
|21,2166
|% -0,32
|
|Sterlin
|23,8974
|24,0172
|% -0,22
|
|Frank
|21,4743
|21,6037
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1520
|5,1779
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-11,80
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.758
|8.893
|102,00
|
|Yarım
|4.277
|4.352
|50,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,65
|