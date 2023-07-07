***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 7 Temmuz 2023 tarihli kararı ile 2022 yılı içerisinde burs, eğitim ve sosyal amaçlı yardımlara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 349.776.929,66-TLolduğu hususunun yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167576BIST