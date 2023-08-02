***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 18:52
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 02 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği Sn. Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Sn. Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Sn. Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180017
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|EDIP
|19,19
|28.043.940
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|PCILT
|34,28
|13.073.981
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|GSDHO
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|1.307.228.586
|% -9,95
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|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
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|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
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|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
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|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
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|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
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|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
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|ISCTR
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|4.793.741.881
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|IHYAY
|1,25
|358.402.828
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Alış
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|1.936
|-8,37
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|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-6,10
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|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.980
|11.081
|-50,00
|
|Yarım
|5.494
|5.566
|-25,00
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|Çeyrek
|2.747
|2.783
|-13,00
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|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,60
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|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|-0,52
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|B. Petrol
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|82,91
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