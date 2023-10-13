***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 17:26
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 13 Ekim 2023 tarihinde 17,31 TL ortalama fiyattan toplam 40.002 adet Bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206087
BIST
'
18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0857
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.722,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 55,72
|Açılış
|: 1.722,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.722,42
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8015
|27,8114
|% 0,31
|
|Euro
|29,2444
|29,2691
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,6672
|33,8361
|% 0,02
|
|Frank
|30,7169
|30,9019
|% 1,03
|
|Riyal
|7,3908
|7,4278
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|59,06
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|55,72
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.598
|11.697
|270,00
|
|Yarım
|5.817
|5.871
|136,00
|
|Çeyrek
|2.899
|2.935
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,31
|0,83
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|3,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem