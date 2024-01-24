***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 18:16
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 24 Ocak 2024 tarihinde 14,02 TL fiyattan toplam 59.339 adet Bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242603
BIST
'
18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0677
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0532,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1851
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.959,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.959,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|BINHO
|427,50
|3.049.775.193
|% -1,84
|
|ASTOR
|111,40
|2.880.410.874
|% 0,36
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|TABGD
|138,90
|2.272.605.779
|% 3,04
|
|MEGMT
|43,60
|2.048.213.007
|% 6,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|ODAS
|8,97
|947.155.863
|% 3,94
|
|HALKB
|12,93
|1.053.016.038
|% 0,47
|
|REEDR
|25,80
|1.774.312.692
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2345
|30,2410
|% 0,22
|
|Euro
|32,9833
|32,9991
|% 0,58
|
|Sterlin
|38,4440
|38,6368
|% 0,68
|
|Frank
|34,8948
|35,1050
|% 1,05
|
|Riyal
|8,0382
|8,0785
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|906,55
|907,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,43
|965,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,23
|2.019,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem