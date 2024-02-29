***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 29 Şubat 2024 tarihli toplantısında Bankamızın uluslararası organizasyonel yapılanması çerçevesinde, •İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerin 'de şube/temsilcilik açılması, •Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili ülkelerin otoriteleri nezdinde gerekli başvuruların yapılması, •Açılış süreci ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253098BIST