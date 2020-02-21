***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB22010 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,9000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,4275Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB22010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.111.503.699İhraç Fiyatı 0,96904Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.02.2020Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.111.503.699Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22010 ISIN kodlu 98 gün vadeli 1.111.503.699 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (21.02.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820936BIST