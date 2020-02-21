***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB22028 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB22028Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 232.476.442Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.02.2020Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 232.476.442Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 08 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 08 Kasım 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22028 ISIN kodlu 105 gün vadeli 232.476.442 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (21.02.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820940BIST