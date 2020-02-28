***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB22077 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB22077Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.759.569Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.02.2020Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.759.569Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 26 Aralık 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 27 Aralık 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22077 ISIN kodlu 63 gün vadeli 44.759.569 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (28.02.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822860BIST