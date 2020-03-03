***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2020 18:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB32019 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB32019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 4,003 20.015.000 Evet
2 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 2,9579 14.789.500 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 500.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.09.2019 ve 03.12.2019 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 500.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi ve anapara itfası 03.03.2020 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823978
BIST