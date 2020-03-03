***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32043 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2020Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32043Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 3,5435 2.657.625 Evet2 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 2,9205 2.190.375 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 75.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 11.09.2019 ve 03.12.2019 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 174 gün vadeli 75.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 75.000.000 TL nominal değerli 174 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi ve anapara itfası 03.03.2020 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823979BIST