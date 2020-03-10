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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2020 17:05
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.090.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020
2 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020
3 02.06.2020 01.06.2020 02.06.2020
4 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020
5 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020
6 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli 1.090.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 10.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826261


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VKING 2,96 8.914.692 % 14,73  
DOKTA 25,38 22.509.503 % 14,32  
DGATE 7,95 97.007.599 % 10,42  
YBTAS 4.906,10 119.633 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9600 7,9999 % -0,94  
Frank 6,5563 6,5958 % -0,83  
Riyal 1,6315 1,6397 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.659 -21,91  
Altın Gr. 327 327 -5,07  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 -0,07  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,02  
B. Petrol 37,10 37,10 2,74  
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