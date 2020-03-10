***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32050 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32050Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.085.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 3,7202 40.364.170 Evet2 10.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 2,804 30.423.400 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 1.085.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 13.09.2019 ve 11.12.2019 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli 1.085.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 1.085.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi ve anapara itfası 10.03.2020 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826262BIST