***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,7500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0836Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB72031Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 13 Mart 2020 tarihli açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları belirlenmiş olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 16-17-18 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 19 Mart 2020 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ve "Özet" ilgide belirtilen 13.03.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828910BIST