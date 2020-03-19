***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,7500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0836Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB72031Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 256.543.285İhraç Fiyatı 0,97095Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 13.03.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10.07.2020 vadeli 112 günlük 200 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830860BIST