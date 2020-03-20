***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32068 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,9000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3419Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB32068Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.902.302İhraç Fiyatı 0,97157Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.03.2020Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 210.902.302Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 12 Aralık 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 09-10-11 Aralık 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32068 ISIN kodlu 98 gün vadeli 210.902.302 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (20.03.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831117BIST