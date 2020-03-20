***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 18:06
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB32068 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,9000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3419
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB32068
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.902.302
İhraç Fiyatı 0,97157
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.03.2020
Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 210.902.302
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 12 Aralık 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 09-10-11 Aralık 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32068 ISIN kodlu 98 gün vadeli 210.902.302 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (20.03.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831117
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