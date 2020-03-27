***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32076 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.03.2020Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32076Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.650.582Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.03.2020Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 41.650.582Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 24 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 27 Ocak 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32076 ISIN kodlu 60 gün vadeli 41.650.582 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (27.03.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832988BIST