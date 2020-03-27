***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 18:29
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB32076 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB32076
Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.650.582
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.03.2020
Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 41.650.582
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 24 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 27 Ocak 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32076 ISIN kodlu 60 gün vadeli 41.650.582 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (27.03.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832988
BIST